Росія намагається блокувати вступ Македонії до НАТО – прем’єр
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Російська федерація разом з деякими грецькими бізнесменами фінансують протести у Македонії та хвилю опору проти зміни назви країни для того, щоб не дозволити їй вступити в НАТО. Про це заявив прем’єр Македонії Зоран Заєв, передає УНН з посиланням на Balkan Insight.
За даними Заєва, бізнесмен заплатив громадянам Македонії від 13 до 21 тисячі доларів, щоб вони вчинили акти насильства та інші провокації перед ключовим референдумом щодо назви Македонії, необхідним для того, щоб країна змогла приєднатися до Північноатлантичного альянсу.
Прем’єр Македонії при цьому не називав прізвищ, однак заявив, що розслідування цієї справи продовжується.
Нагадаємо, грецький уряд вирішив вислати двох російських дипломатів і заборонити в'їзд ще двом, звинувачуючи їх у втручанні у внутрішні справи та незаконних діях проти національної безпеки Греції.
Як повідомляв УНН, прем'єр Македонії Зоран Заєв і генсек НАТО Йенс Столтенберг підписали документ про початок переговорів про вступ цієї країни до Альянсу.
Міністр Греції Алексіс Ціпрас напередодні заявив, що укладена між Афінами і Скоп'є угоду про зміну назви колишньої югославської Республіки Македонія (КЮРМ) на Республіку Північна Македонія - кращий варіант, на який грецький уряд міг розраховувати за останні 25 років.