Россия будет пытаться повлиять на президентские и парламентские выборы в Украине - Грицак
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Служба безопасности Украины имеет информацию о том, что Россия попытается повлиять на будущие президентские и парламентские выборы в Украине. Об этом сказал на брифинге председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает УНН.
"Я даже не сомневаюсь ни на йоту, что Россия будет делать все возможное, чтобы повлиять на процесс волеизъявления украинских граждан во время президентских выборов и выборов в Верховную Раду Украины. Россия или российское политическое руководство будет делать все возможное, чтобы реинкарнировать старую власть для того, чтобы усилить влияние России на Украину, чтобы привести к власти сторонников российской власти к власти именно в Украине ", - подчеркнул он.
По его словам, в спецслужбе предполагают, что это может быть влияние и через возможности киберпространства, и через их "верноподданных" на территории Украины, которые занимаются различными сферами деятельности: от политологов, политтехнологов, членов политизированных структур.
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"Не исключаю даже депутатов", - отметил глава СБУ.
"Однозначно, будет влияние. И однозначно, мы будем делать все, чтобы минимизировать и отдокументировать. Чтобы показать во имя кого и в чьих интересах они будут работать", - сказал он.
На уточнение журналистов, есть ли сейчас информация о возможном влиянии РФ на будущие украинские выборы, Грицак ответил: "Да, у нас есть такая информация. Более того, скажу, что у нас есть информация об изменении Россией тактики - от точечных акций к работе "в длинную". То есть, что будут определенные структуры, я сейчас их не буду называть, общественно-политические, различные исследовательские центры, которые будут продвигать определенные идеи. Которые будут работать в интересах России для того, чтобы усилить их влияние и привести к власти лояльных России людей".
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поручил СНБО провести заседание по противодействию вмешательству в выборы.