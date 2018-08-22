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Россия будет пытаться повлиять на президентские и парламентские выборы в Украине - Грицак

Киев • УНН

 • 9599 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Служба безопасности Украины имеет информацию о том, что Россия попытается повлиять на будущие президентские и парламентские выборы в Украине. Об этом сказал на брифинге председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает УНН.

Россия будет пытаться повлиять на президентские и парламентские выборы в Украине - Грицак

"Я даже не сомневаюсь ни на йоту, что Россия будет делать все возможное, чтобы повлиять на процесс волеизъявления украинских граждан во время президентских выборов и выборов в Верховную Раду Украины. Россия или российское политическое руководство будет делать все возможное, чтобы реинкарнировать старую власть для того, чтобы усилить влияние России на Украину, чтобы привести к власти сторонников российской власти к власти именно в Украине ", - подчеркнул он.

По его словам, в спецслужбе предполагают, что это может быть влияние и через возможности киберпространства, и через их "верноподданных" на территории Украины, которые занимаются различными сферами деятельности: от политологов, политтехнологов, членов политизированных структур.

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"Не исключаю даже депутатов", - отметил глава СБУ.

"Однозначно, будет влияние. И однозначно, мы будем делать все, чтобы минимизировать и отдокументировать. Чтобы показать во имя кого и в чьих интересах они будут работать", - сказал он.

На уточнение журналистов, есть ли сейчас информация о возможном влиянии РФ на будущие украинские выборы, Грицак ответил: "Да, у нас есть такая информация. Более того, скажу, что у нас есть информация об изменении Россией тактики - от точечных акций к работе "в длинную". То есть, что будут определенные структуры, я сейчас их не буду называть, общественно-политические, различные исследовательские центры, которые будут продвигать определенные идеи. Которые будут работать в интересах России для того, чтобы усилить их влияние и привести к власти лояльных России людей".

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поручил СНБО провести заседание по противодействию вмешательству в выборы.

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