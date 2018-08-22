Росія намагатиметься вплинути на президентські та парламентські вибори в Україні - Грицак

"Я навіть не сумніваюся ні на йоту, що Росія буде робити все можливе, щоб повпливати на процес волевиявлення українських громадян під час президентських виборів та виборів до Верховної Ради України. Росія або російське політичне керівництво робитиме все можливе, щоб реінкарнувати стару владу для того, щоб посилити вплив Росії на Україну, щоб привести до влади прихильників російської влади до влади саме в Україні", - наголосив він.



За його словами, у спецслужбі передбачають, що це може бути вплив і через можливості кіберпростору, і через їхніх "вірнопідданих" на території України, які займаються різними сферами діяльності: від політологів, політтехнологів, членів політизованих структур.



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"Не виключаю, навіть, депутатів", - зауважив голова СБУ.



"Однозначно, буде вплив. І однозначно, ми будемо робити все, щоб мінімізувати і віддокументувати. Щоб показати в ім’я кого і в чиїх інтересах вони працюватимуть", - сказав він.



На уточнення журналістів, чи є наразі інформація про можливий вплив РФ на майбутні українські вибори, Грицак відповів: "Так, у нас є така інформація. Більше того, скажу, що в нас є інформація про зміну Росією тактики – від точкових акцій до роботи "в довгу". Тобто, що будуть певні структури, я зараз їх не буду називати, громадсько-політичні, різні дослідницькі центри, які будуть просувати певні ідеї. Які працюватимуть в інтересах Росії для того, щоб посилити їхній вплив і привести до влади лояльних до Росії людей".



Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко доручив РНБО провести засідання щодо протидії втручанню у вибори.