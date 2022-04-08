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россия может использовать ядерное оружие, если почувствует преимущество, а не будет загнана в угол - Зеленский

Киев • УНН

 • 279308 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия может использовать ядерное оружие не тогда, когда будет загнана в угол, а если почувствует свое превосходство. Об этом он сообщил в интервью индийскому СМИ Republic Media Network, передает УНН.

россия может использовать ядерное оружие, если почувствует преимущество, а не будет загнана в угол - Зеленский

Цитата

"Все примеры использования той или иной силы, а это оружие, энергетика, дипломатия, оккупация, все это есть сила и даже отравления тех или иных людей рф, всегда были в тот момент, когда они ощущали слабость второй стороны", - сказал Зеленский.

Детали 

Президент отметил, что именно слабость, неуверенность в себе.

"Поэтому россия, пользуясь своей прочностью и своей наглостью, а также интеллигентностью, бюрократией и иногда слабостью некоторых западных держав использовала то или иное оружие. Поэтому использование любого оружия, и ядерного не исключение, будет не потому, что кто-то заступается за Украину, не потому, что они бы взяли нас в НАТО, хотя этого не произошло. И не потому, что та или иная страна передаст нам самолеты или танки..россия может использовать даже ядерно оружие только тогда, когда она будет чувствовать превосходство. Именно превосходство, а не то, что говорит мировая дипломатия: если они будут загнаны в угол. Еще рано говорить об углу", - рассказал Зеленский.

Зеленский сказал, что русское руководство хочет жить и не желает отдавать власть.

"Использование ядерного оружия приведет к тому, что они потеряют все. Поэтому я в это не верю", - сказал Зеленский.

Дополнение 

Ранее Зеленский заявлял, что считает, что президент путин блефует, когда угрожает всему миру ядерным оружием.

Контекст 

По данным СМИ, российский президент владимир путин на встрече с министром обороны сергеем шойгу и начальником Генштаба валерием герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

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