росія може використати ядерну зброю, якщо відчує перевагу, а не буде загнана в кут – Зеленський

Цитата

"Всі приклади використання тієї чи іншої сили, а це зброя, енергетика, дипломатія, окупація, все це є сила й навіть отруєння тих чи інших людей рф, завжди були в той момент, коли вони відчували слабкість другої сторони", - сказав Зеленський.

Деталі

Президент зауважив, що саме слабкість, невпевненість в собі.

"Тому росія, користуючись своєю міцністю й своїм нахабством, а також інтелігентністю, бюрократією й іноді слабкістю деяких західних держав використовувала ту чи іншу зброю. Тому використання будь-якої зброї, і ядерної не виняток, буде не тому, що хтось вступається за Україну, не тому, що вони б взяли нас в НАТО, хоча цього не відбулося. І не тому, що та чи інша країна передасть нам літаки або танки..росія може використати навіть ядерно зброю тільки тоді, коли вона буде відчувати перевагу. Саме перевагу, а не те, що говорить світова дипломатія: якщо вони будуть загнані у кут…Ще рано говорити про кут…", - розповів Зеленський.

Зеленський зауважив, що російське керівництво хоче жити й не бажає віддавати владу.

"Використання ядерної зброї призведе до того, що вони втратять все. Тому я в це не вірю", - сказав Зеленський.

Доповнення

Раніше Зеленський заявляв, що вважає, що президент путін блефує, коли погрожує всьому світу ядерною зброєю.

Контекст

За даними ЗМІ, російський президент володимир путін на зустрічі з міністром оборони сергієм шойгу і начальником Генштабу валерієм герасимовим наказав перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування.