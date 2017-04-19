Россия может воспользоваться ЧМ по хоккею и Евровидением для дестабилизации ситуации - СБУ

“Мы предполагаем, что этими событиями — и чемпионатом по хоккею и Евровидением — может воспользоваться именно третья сторона (для дестабилизации ситуации в Украине — ред.) Я ее называть не буду, она всем известна”, — сказал В.Кононенко.

По его словам, в этом вопросе СБУ тесно сотрудничает с европейскими коллегами и проводит превентивные меры.

“Мы никоим образом не связываем любые события в Закарпатье, связанные с проживанием там этнических венгров или любых других национальных меньшинств, проживанием поляков в Украине со спортивными событиями, с активностью фанов и возможно с какими-то радикальными действиями фанов. Это совершенно разные вещи”, - сказал в свою очередь А.Ткачук.

Он добавил, что СБУ следит за подготовкой Украины к чемпионату мира по хоккею.

Как сообщал УНН, в СБУ нет информации о подготовке провокаций во время Евровидения.