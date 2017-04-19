Росія може скористатися ЧС з хокею і Євробаченням для дестабілізації ситуації - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Росія може скористатися чемпіонатом світу з хокею і Євробаченням, які відбудуться у Києві, для дестабілізації ситуації в Україні. Про це на брифінгу заявив начальник апарату захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.
“Ми передбачаємо, що цими подіями — і чемпіонатом з хокею і Євробаченням — може скористатися саме третя сторона (для дестабілізації ситуації в Україні — ред.) я її називати не буду, вона всім відома”, — сказав В.Кононенко.
За його словами, в цьому питанні СБУ тісно співпрацює з європейськими колегами і проводить превентивні заходи.
“Ми жодним чином не пов’язуємо будь-які події у Закарпатті, які пов’язані з проживанням там етнічних угорців чи будь-яких інших національних меншин, проживанням поляків в Україні зі спортивними подіями, із активністю фанів і можливо з якимись радикальними діями фанів. Це зовсім різні речі”, — сказав у свою чергу О.Ткачук.
Він додав, що СБУ спостерігає за підготовкою України до чемпіонату світу з хокею.
Як повідомляв УНН, у СБУ немає інформації про підготовку провокацій під час Євробачення.