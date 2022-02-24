По данным помощника председателя Госпогранслужбы Андрея Демченко, российская техника пошла на прорыв в Киевской области.
Россия имеет две тактические цели: отобрать часть территории и нанести удар по руководству страны – ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Россия имеет две тактические цели в отношении Украины - это забрать часть территории и нанести удар по руководству страны. Об этом во время брифинга сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент УНН.
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"У них есть цель забрать часть территории и нанести мощный удар по руководству страны", - заявил Подоляк.
По его словам, сейчас происходит попытка дестабилизировать ситуацию в крупных городах, а именно в Киеве и Харькове.
Напомним
24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.