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15 марта, 19:03 • 93561 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 125995 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115022 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109316 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100280 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96056 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83892 просмотра

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Россия имеет две тактические цели: отобрать часть территории и нанести удар по руководству страны – ОП

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Россия имеет две тактические цели в отношении Украины - это забрать часть территории и нанести удар по руководству страны. Об этом во время брифинга сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент УНН.

Цитата

"У них есть цель забрать часть территории и нанести мощный удар по руководству страны", - заявил Подоляк.

По его словам, сейчас происходит попытка дестабилизировать ситуацию в крупных городах, а именно в Киеве и Харькове.

Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

По данным помощника председателя Госпогранслужбы Андрея Демченко, российская техника пошла на прорыв в Киевской области.

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