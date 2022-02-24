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Росія має дві тактичні цілі: відібрати частину території та завдати удар по керівництву країни – ОП

Росія має дві тактичні цілі: відібрати частину території та завдати удар по керівництву країни – ОП

Київ • УНН

 • 243234 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Росія має дві тактичні цілі щодо України - це забрати частину території і нанести удар по керівництву країни. Про це під час брифінгу повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Вони мають за мету забрати частину території і нанести потужний удар по керівництву країни", - заявив Подоляк.

За його словами, наразі відбувається спроба дестабілізувати ситуацію у великих містах, а саме у Києві і Харкові.

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

За даними помічника голови Держприкордонслужби Андрія Демченка, російська техніка пішла на прорив в Київській області.

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