За даними помічника голови Держприкордонслужби Андрія Демченка, російська техніка пішла на прорив в Київській області.
Росія має дві тактичні цілі: відібрати частину території та завдати удар по керівництву країни – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Росія має дві тактичні цілі щодо України - це забрати частину території і нанести удар по керівництву країни. Про це під час брифінгу повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, передає кореспондент УНН.
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"Вони мають за мету забрати частину території і нанести потужний удар по керівництву країни", - заявив Подоляк.
За його словами, наразі відбувається спроба дестабілізувати ситуацію у великих містах, а саме у Києві і Харкові.
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