россия вербует военных из Приднестровья и освобожденных со службы в 2012 году – британская разведка

Цитата

“В ответ на растущие потери, российские вооруженные силы пытаются увеличить численность войск с помощью личного состава, освобожденного с военной службы с 2012 года”, - говорится в сообщении.

Оккупанты также пытаются вербовать военных из непризнанного Приднестровского региона Молдовы, чтобы увеличить свою боевую мощь.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты развернули госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.