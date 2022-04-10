росія вербує військових з Придністров'я та звільнених зі служби у 2012 році – британська розвідка

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“У відповідь на зростаючі втрати російські збройні сили намагаються збільшити чисельність військ за допомогою особового складу, звільненого з військової служби з 2012 року”, - йдеться у повідомленні.

Окупанти також намагаються вербувати військових з невизнаного Придністровського регіону Молдови, щоб збільшити свою бойову міць.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти розгорнули шпиталі і ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької і Херсонської областей.