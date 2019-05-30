Россия и Сербия обвинили НАТО в росте напряжения в Косово

Министр иностранных дел России Сергеем Лавров заявил, что инцидент, который произошел во вторник, когда вооруженные силы косовской полиции провели операцию против организованной преступности, был спровоцирован "теми, кто хочет создать санитарный кордон между Балканами и Россией", и кто "хочет подтолкнуть всех в НАТО".

Со своей стороны, президент Сербии Вучич обвинил миротворцев под эгидой НАТО в Косово во лжи, когда они заявили, что заранее сообщили Белград о действиях полиции. Он также раскритиковал их за настаивание на том, что они считают вторничный рейд обычной полицейской операцией.

"НАТО должно выполнять свою работу, и когда они этого не делают, есть другие, которые будут это делать", - предупредил Вучич.

Напомним, во время рейда во вторник полиция Косово арестовала более двух десятков человек, включая российского сотрудника ООН. Несколько человек с обеих сторон получили ранения в столкновениях.

Операция разозлила Сербию, которая сразу же привела свою армию в полную боевую готовность. Любое сербское вооруженное вторжение в Косово может привести к противостоянию с миротворцами под эгидой НАТО.

Напомним, во время рейда во вторник полиция Косово арестовала более двух десятков человек, включая российского сотрудника ООН. Несколько человек с обеих сторон получили ранения в столкновениях.

Операция разозлила Сербию, которая сразу же привела свою армию в полную боевую готовность. Любое сербское вооруженное вторжение в Косово может привести к противостоянию с миротворцами под эгидой НАТО.