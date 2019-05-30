Росія і Сербія звинуватили НАТО у зростанні напруги в Косові

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що інцидент, який стався у вівторок, коли збройні сили косовської поліції провели операцію проти організованої злочинності, був спровокований "тими, хто хоче створити санітарний кордон між Балканами і Росією", і хто "хоче підштовхнути всіх в НАТО".

Зі свого боку, президент Сербії Александар Вучич звинуватив миротворців під егідою НАТО в Косові в брехні, коли вони заявили, що заздалегідь повідомили Белграду про дії поліції. Він також розкритикував їх за наполягання на тому, що вони вважають вівторковий рейд звичайною поліцейською операцією.

"НАТО має виконувати свою роботу, і коли вони цього не роблять, є інші, які будуть це робити", - попередив Вучич.

Нагадаємо, під час рейду у вівторок поліція Косова заарештувала більше двох десятків людей, включаючи російського співробітника ООН. Кілька людей з обох сторін отримали поранення в зіткненнях.

Операція розлютила Сербію, яка відразу ж привела свою армію в повну бойову готовність. Будь-яке сербське збройне вторгнення в Косово може призвести до протистояння з миротворцями під егідою НАТО.