Россия готовит масштабную кибератаке на Великобританию - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В ответ на ракетные удары по Сирии в эти выходные, Россия готовится к масштабной кибератаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.
В частности, в Великобритании опасаются, что Россия может в 20 раз увеличить количество негативных постов в соцсетях.
Как сообщал УНН, глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас заявил, что последняя кибератака на правительственную сеть ФРГ в конце прошлого года была осуществлена с территории России.