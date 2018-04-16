Россия готовит масштабную кибератаке на Великобританию - СМИ

В частности, в Великобритании опасаются, что Россия может в 20 раз увеличить количество негативных постов в соцсетях.

Как сообщал УНН, глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас заявил, что последняя кибератака на правительственную сеть ФРГ в конце прошлого года была осуществлена с территории России.