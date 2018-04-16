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Росія готує масштабну кібератаку на Велику Британію – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У відповідь на ракетні удари по Сирії у ці вихідні, Росія готується до масштабної кібератаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.

Зокрема у Великій Британії побоюються, що Росія може у 20 разів збільшити кількість негативних постів у соцмережах .

Як повідомляв УНН, очільник зовнішньополітичного відомства Німеччини Хайко Маас заявив, що остання кібератака на урядову мережу ФРН у кінці минулого року була здійснена з території Росії. 

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