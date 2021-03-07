Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО - Минобороны Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Министерство обороны Германии проанализировало военные возможности и потенциал России и Китая, и предостерегло относительно властных амбиций обоих государств. Об этом пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Детали
Правительство России добивается "дестабилизации и ослабления НАТО", утверждается во внутреннем документе немецкого оборонного ведомства, которое оказалось в распоряжении газеты Welt am Sonntag.
Специалисты министерства, анализируя новые военные возможности России, указывают в частности на разработку высокоточных гиперзвуковых ракет большой дальности, которые трудно перехватывать.
Дополнительно Москва инвестирует значительные средства в модернизацию комплексов, позволяющих нанести ядерный удар по водной поверхности, а также в обновление своего потенциала ядерного оружия. В частности, РФ уже имеет около 6 375 ядерных боеголовок.
Согласно документу Минобороны, в распоряжении России - 840 000 подготовленных солдат, Кремль может их быстро передислоцировать в другие места. Они также способны достигать преимущества в условиях ограниченного времени и пространства, отмечается в отчете.
В то же время слабыми сторонами армии РФ является "ограниченные возможности использования военно-морских сил в мировом масштабе" и отсутствие боевых беспилотников.
Для Москвы армия является "политическим инструментом воздействия и власти", отмечается в документе.
По данным немецких военных экспертов, Китай "все больше опережает Россию с точки зрения глобального влияния, в том числе по продаже оружия и военного сотрудничества".
Китай располагает более двумя миллионами солдат, около 6 850 боевыми танками и 1 600 истребителями, а также "крупнейшим в мире ракетным потенциалом". Кроме обычных ракет, к нему относятся сверхзвуковые ракеты с радиусом действия до 2 500 километров.
Кроме того, Пекин систематически расширяет свой ядерный потенциал и является "крупнейшим мировым экспортером боевых беспилотников".
Эксперты заключили, что целью Китая является "обеспечение безопасности экономического развития и формирования международного порядка в соответствии со своими интересами".
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