Росія домагається дестабілізації та послаблення НАТО - Міноборони Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Міністерство оборони Німеччини проаналізувало військові можливості і потенціал Росії та Китаю, і застерегло щодо владних амбіцій обох держав. Про це пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.
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Уряд Росії домагається "дестабілізації та послаблення НАТО", стверджується у внутрішньому документі німецького оборонного відомства, який є в розпорядженні газети Welt am Sonntag.
Фахівці міністерства, аналізуючи нові військові можливості Росії, вказують зокрема на розробку високоточних гіперзвукових ракет великої дальності, які важко перехоплювати.
Додатково Москва інвестує значні кошти у модернізацію комплексів, що дозволяють завдати ядерного удару з водної поверхні, а також в оновлення свого потенціалу ядерної зброї. Зокрема, РФ вже має близько 6 375 ядерних боєголовок.
Згідно з документом міноборони, у розпорядженні Росії - 840 тисяч підготовлених солдат, яких Кремль може швидко передислокувати в інші місця. Вони також здатні досягати переваги в умовах обмеженого часу та простору, зазначається у звіті.
Водночас слабкими сторонами армії РФ є "обмежені можливості використання військово-морських сил у світовому масштабі" та відсутність бойових безпілотників.
Для Москви армія є "політичним інструментом дії та влади", наголошується в документі.
За даними німецьких військових експертів, Китай "дедалі більше випереджає Росію з точки зору глобального впливу, в тому числі щодо продажу зброї та військової співпраці".
Китай має у своєму розпорядженні понад два мільйони солдатів, близько 6 850 бойових танків та 1 600 винищувачів, а також "найбільший у світі ракетний потенціал". Окрім звичайних ракет, до нього належать надзвукові ракети з радіусом дії до 2 500 кілометрів.
Крім того, Пекін систематично розширює свій ядерний потенціал і є "найбільшим світовим експортером бойових безпілотників".
Експерти підсумували, що метою Китаю є "убезпечення економічного розвитку та формування міжнародного порядку відповідно до своїх інтересів".
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