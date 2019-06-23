Россия будет затягивать встречу в нормандском формате - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Российская Федерация будет затягивать встречу стран в нормандском формате. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью "5 каналу", передает УНН.
"Я думаю, что Россия сейчас будет пытаться создать проблемы и будет продолжать эту тактику. Главное не встреча, как таковая, а главное, какие результаты от нее могут быть. Встреча должна быть такой, которая приведет к освобождению наших ребят и решению вопросов по безопасности и того, что мы будем делать дальше", - сказал Климкин.
По его словам, к этой встрече надо тщательно подготовиться.
"Я думаю, что Россия пока будет затягивать встречу, это моя точка зрения и мое видение, как Путин будет маневрировать", - добавил Климкин.
Напомним, Зеленский обсудил с Штайнмайером функционирование нормандского формата.
Ранее УНН сообщал, что в Кремле назвали своих вероятных представителей во время встреч в нормандском формате.