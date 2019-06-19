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У Кремлі назвали своїх імовірних представників під час зустрічей у нормандському форматі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Росію на зустрічі в нормандському форматі на рівні радників глав держав представить один з помічників президента — або Юрій Ушаков, або Владислав Сурков. Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.

У Кремлі назвали своїх імовірних представників під час зустрічей у нормандському форматі

“(Зустріч відбудеться) на рівні помічників президента. Це або Юрій Вікторович (Ушаков), або Владислав Юрійович (Сурков). І те, і інше можливо”, — сказав представник Кремля.

Пєсков не став конкретизувати порядок денний майбутньої зустрічі помічників лідерів “нормандської четвірки”.

“Поки тільки формується порядок денний, — сказав він. — Треба звірити годинники, зрозуміти, де ми знаходимося. Була велика перерва в спілкуванні”. На думку представника Кремля, в процесі виконання Мінських домовленостей спостерігається “повна стагнація”. “Спочатку потрібно рекогносцирування провести і зрозуміти, де ми знаходимося”, — додав Пєсков.

Про майбутню зустріч на цьому рівні повідомила в понеділок канцлерка Німеччини Ангела Меркель. За її словами, зустріч радників запланована на 12 липня.

Як повідомляв УНН, Кремль відреагував на плани оприлюднити результати розслідування щодо MH17.

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