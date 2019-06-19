В Кремле назвали своих вероятных представителей во время встреч в нормандском формате

“(Встреча состоится) на уровне помощников президента. Это или Юрий Викторович (Ушаков), или Владислав Юрьевич (Сурков). И то, и другое возможно”, — сказал представитель Кремля.

Песков не стал конкретизировать повестку дня предстоящей встречи помощников лидеров “нормандской четверки”.

“Пока только формируется повестка дня, — сказал он. — Надо сверить часы, понять, где мы находимся. Был большой перерыв в общении”. По мнению представителя Кремля, в процессе выполнения Минских договоренностей наблюдается “полная стагнация”. “Сначала нужно рекогносцировку провести и понять, где мы находимся”, — заключил Песков.

О предстоящей встрече на этом уровне сообщила в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, встреча советников запланирована на 12 июля.

Как сообщал УНН, Кремль отреагировал на планы обнародовать результаты расследования касательно MH17.