В Кремле назвали своих вероятных представителей во время встреч в нормандском формате
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Россию на встрече в нормандском формате на уровне советников глав государств представит один из помощников президента — или Юрий Ушаков, или Владислав Сурков. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.
“(Встреча состоится) на уровне помощников президента. Это или Юрий Викторович (Ушаков), или Владислав Юрьевич (Сурков). И то, и другое возможно”, — сказал представитель Кремля.
Песков не стал конкретизировать повестку дня предстоящей встречи помощников лидеров “нормандской четверки”.
“Пока только формируется повестка дня, — сказал он. — Надо сверить часы, понять, где мы находимся. Был большой перерыв в общении”. По мнению представителя Кремля, в процессе выполнения Минских договоренностей наблюдается “полная стагнация”. “Сначала нужно рекогносцировку провести и понять, где мы находимся”, — заключил Песков.
О предстоящей встрече на этом уровне сообщила в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, встреча советников запланирована на 12 июля.
Как сообщал УНН, Кремль отреагировал на планы обнародовать результаты расследования касательно MH17.