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Росія буде затягувати зустріч у нормандському форматі – Клімкін

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Російська Федерація буде затягувати зустріч країн у нормандському форматі. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю "5 каналу", передає УНН.

Росія буде затягувати зустріч у нормандському форматі – Клімкін

"Я думаю, що Росія зараз буде намагатися створити проблеми і буде продовжувати цю тактику. Головне не зустріч, як така, а головне, які результати від неї можуть бути. Зустріч має бути такою, яка приведе до звільнення наших хлопців і вирішення питань стосовно безпеки і того, що ми будемо робити далі", - сказав Клімкін.

За його словами, до цієї зустрічі треба ретельно підготуватися.

"Я думаю, що Росія поки що буде затягувати зустріч, це моя точка зору і моє бачення, як Путін буде маневрувати", - додав Клімкін.

Нагадаємо, Зеленський обговорив із Штайнмайєром функціонування нормандського формату

Раніше УНН повідомляв, що у Кремлі назвали своїх імовірних представників під час зустрічей у нормандському форматі. 

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