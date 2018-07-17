Россия блокирует попытки ОБСЕ контролировать развертывание войск на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Российская Федерация блокирует любые попытки ввести механизм контроля со стороны ОБСЕ за развитием российских войск в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Управления верификации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Андрей Гудзь, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны.
"Делегация Украины на заседаниях Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности неоднократно подчеркивала, что своими действиями на востоке Украины Российская Федерация грубо нарушает собственные международные обязательства и блокирует любые попытки ввести механизмы прозрачного контроля со стороны ОБСЕ за деятельностью и развертыванием группировок войск (сил) Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - сказал он.
По его словам, Россия отрицает даже документально подтвержденные доказательства присутствия российских войск и техники на временно оккупированных территориях Донбасса. В качестве примера, "в конце июня текущего года в Вене делегация России пыталась довести до государств ОБСЕ, что системы "Буратино" - это на самом деле муляж, который был собран "ополченцами" Донбасса для "устрашения" военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а обнаруженный СММ ОБСЕ комплекс "Торн" - это ошибка Специальной мониторинговой миссии".
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"Беспокойство государств ОБСЕ вызывает присутствие значительного количества подразделений вооруженных сил России на территории Ростовской области, особенно в 25-километровой зоне вдоль границы с Украиной и их наращивание в ходе так называемых "внезапных" учений, которые не подпадают под требование обязательного информирования в рамках ОБСЕ, используя, таким образом, пробелы в Венском документе 2011 года", - добавил А.Гудзь.
Он отметил, что Российская Федерация продолжает игнорировать предложения Украины и других ведущих государств ОБСЕ о допуске инспекционных групп ОБСЕ к этой 25-километровой зоны вдоль границы с Украиной на территории Ростовской области, которая сейчас закрыта Россией даже для наблюдения с воздуха.