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Росія блокує спроби ОБСЄ контролювати розгортання військ на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Російська Федерація блокує будь-які спроби запровадити механізм контролю з боку ОБСЄ за розгортанням російських військ у Донецькій і Луганській областях. Про це повідомив сьогодні на брифінгу начальник Управління верифікації Генерального штабу Збройних Сил України полковник Андрій Гудзь, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міноборони.

“Делегація України на засіданнях Форуму ОБСЄ зі співробітництва у галузі безпеки неодноразово наголошувала, що своїми діями на сході України Російська Федерація грубо порушує власні міжнародні зобов’язання та блокує будь-які спроби запровадити механізми прозорого контролю з боку ОБСЄ за діяльністю та розгортанням угруповань військ (сил) Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях”, — сказав він.

За його словами, Російська Федерація заперечує навіть документально підтверджені докази присутності російських військ та техніки на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Як приклад, “наприкінці червня поточного року у Відні делегація Росії намагалася довести до держав ОБСЄ, що системи „Буратіно“ — це насправді муляж, який був зібраний „ополченцями“ Донбасу для „залякування“ військовослужбовців Збройних Сил України, а виявлений СММ ОБСЄ комплекс „Торн“ — це помилка Спеціальної моніторингової місії”.

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“Занепокоєння держав ОБСЄ викликає присутність значної кількості підрозділів збройних сил Росії на території Ростовської області, особливо у двадцятип’ятикілометровій зоні вздовж кордону з Україною та їх нарощування у ході так званих „раптових“ навчань, які не підпадають під вимогу обов’язкового інформування в рамках ОБСЄ, використовуючи, таким чином, прогалини у Віденському документі 2011 року”, — додав А.Гудзь.

Він зауважив, що Російська Федерація продовжує ігнорувати пропозиції України та інших провідних держав ОБСЄ щодо допуску інспекційних груп ОБСЄ до цієї 25-кілометрової зони вздовж кордону з Україною на території Ростовської області, яка наразі закрита Росією навіть для спостереження з повітря.

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