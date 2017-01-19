Россия 6 раз отказала Украине в экстрадиции В.Януковича - ГПУ

"Генеральной прокуратурой Украины всего направлено в компетентные органы РФ 6 запросов об экстрадиции Виктора Януковича, которые были рассмотрены российской стороной, однако не были удовлетворены", - сообщили в ведомстве.

В ГПУ уточнили, что последний запрос в Россию о выдаче экс-президента был направлен 18 марта 2016 года.

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК Украины.

Кроме того, ГПУ расследует уголовное производство по завладению средствами государственного бюджета в деле "Укртелекома" относительно В.Януковича, где ему инкриминирует следствие ч.5 ст. 191 УК, ему также сообщено о подозрении в причастности к преступлениям во время Майдана.

Сообщено о подозрении экс-президенту и по организации завладения лесными угодьями Сухолучье, а также "Межигорье" и другие.

Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева 20 января в 9:00 продолжит рассмотрение ходатайства ГПУ о предоставлении согласия на проведение досудебного специального расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича .