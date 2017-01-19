Росія шість разів відмовила Україні в екстрадиції В.Януковича – ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Генеральна прокуратура України направляла до компетентних органів Російської Федерації 6 запитів про екстрадицію екс-президента Віктора Януковича до України, але вони не були задоволені. Про це повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Генеральної прокуратури України у відповіді на інформаційний запит УНН.
“Генеральною прокуратурою України всього направлено до компетентних органів РФ 6 запитів про екстрадицію В.Януковича, які були розглянуті російською стороною, проте не були задоволені”, — повідомили у відомстві.
У ГПУ уточнили, що останній запит до Росії щодо видачі екс-президента був направлений 18 березня 2016 року.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.
Крім того, ГПУ розслідує кримінальне провадження щодо заволодіння коштами державного бюджету у справі “Укртелекому” стосовно В.Януковича, де йому інкримінує слідство ч.5 ст. 191 ККУ, йому також повідомлено про підозру у причетності до злочинів під час Майдану.
Повідомлено про підозру екс-президенту і щодо організації заволодіння лісовими угіддями Сухолуччя, а також “Межигір’я” тощо.
Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва 20 січня о 9:00 продовжить розгляд клопотання ГПУ про надання згоди на проведення досудового спеціального розслідування щодо екс-президента України Віктора Януковича.