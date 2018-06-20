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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории национальных сборных

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории национальных сборных

Киев  •  УНН

 • 14674 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Бомбардир сборной Португалии Криштиану Роналду забил 85-й гол за сборную Португалии и стал лучшим бомбардиром европейских национальных команд за всю историю, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Открыв счет в матче чемпионата мира-2018 против Марокко, Криштиану Роналду опередил Ференца Пушкаша и стал лучшим снайпером европейских сборных всех времен.

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В марте нападающий "Реала" обошел японца Кунисиге Камамото (80) и до сегодняшнего дня делил второе место с Пушкашем (84) в списке лучших бомбардиров планеты в матчах за сборные. Теперь в этом рейтинге он занимает чистое второе место - впереди только иранец Али Даеи (109).

Заметим, что по пять голов Роналду удалось забить сборным Андорры, Армении, Латвии и Швеции, по четыре - Эстонии, Фарерские острова и Нидерландам. Однако пока ни разу он не огорчил Францию, Германию, Италию и Англию.
Добавим, что после первого тайма встречи с Марокко, португальцы впереди 1: 0.

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