Роналду стал лучшим бомбардиром в истории национальных сборных

Открыв счет в матче чемпионата мира-2018 против Марокко, Криштиану Роналду опередил Ференца Пушкаша и стал лучшим снайпером европейских сборных всех времен.

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В марте нападающий "Реала" обошел японца Кунисиге Камамото (80) и до сегодняшнего дня делил второе место с Пушкашем (84) в списке лучших бомбардиров планеты в матчах за сборные. Теперь в этом рейтинге он занимает чистое второе место - впереди только иранец Али Даеи (109).

Заметим, что по пять голов Роналду удалось забить сборным Андорры, Армении, Латвии и Швеции, по четыре - Эстонии, Фарерские острова и Нидерландам. Однако пока ни разу он не огорчил Францию, Германию, Италию и Англию.

Добавим, что после первого тайма встречи с Марокко, португальцы впереди 1: 0.