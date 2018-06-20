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Роналду став кращим бомбардиром в історії національних збірних

Роналду став кращим бомбардиром в історії національних збірних

Київ • УНН

 • 14674 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Бомбардир збірної Португалії Кріштіану Роналду забив 85-й гол за збірну Португалії і став кращим бомбардиром європейських національних команд за всю історію, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Відкривши рахунок у матчі чемпіонату світу-2018 проти Марокко, Кріштіану Роналду випередив Ференца Пушкаша і став кращим снайпером європейських збірних усіх часів.

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У березні нападник "Реала" обійшов японця Кунісіге Камамото (80) і до сьогоднішнього дня ділив друге місце з Пушкашем (84) в списку кращих бомбардирів планети в матчах за збірні. Тепер в цьому рейтингу він посідає чисте друге місце - попереду тільки іранець Алі Даеї (109).

Зауважимо, що по п'ять голів Роналду вдалося забити збірним Андорри, Вірменії, Латвії та Швеції, по чотири - Естонії, Фарерським островам і Нідерландам. Однак наразі жодного разу він не засмутив Францію, Німеччину, Італію та Англію.
Додамо, що після першого тайму зустрічі з Марокко, португальці попереду 1:0.

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