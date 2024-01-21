Рон ДеСантис вышел из президентской гонки и поддержал Трампа

Губернатор Флориды республиканец Рон ДеСантис объявил, что прекращает свое участие в предвыборной гонке за участие в президентских выборах в США в ноябре этого года. Об этом он сообщил в своих соцсетях, передает УНН.

Детали

В видео, опубликованном на платформе X он объявляет, что снимает свою кандидатуру. В то же время он выражает поддержку бывшему президенту Дональду Трампу.

"Если бы я мог сделать хоть что-то, чтобы достичь желаемого результата, больше мероприятий и интервью в рамках предвыборной кампании, я бы это сделал. Но я не могу просить людей, которые поддерживают нас, безвозмездно тратить свое время и отдавать свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе. Сегодня я объявляю об остановке своей предвыборной кампании заявил ДеСантис в видеообращении.

Дополнение

Таким образом в лагере республиканцев борьба продолжается между Трампом и Никки Хейли.

Хейли, которая была послом в ООН при Трампе, считается более умеренным кандидатом, чем Трамп. Она пыталась дистанцироваться от бывшего президента.

Хейли заняла третье место на кокусах в Айове, где Трамп победил большинством голосов. В следующий раз они встретятся во время номинационных выборов в более умеренном Нью-Гемпшире во вторник.

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