Рон ДеСантис вышел из президентской гонки и поддержал Трампа

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  175256 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  223673 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  193892 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  188686 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  195416 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  184644 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  178907 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  167235 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  163196 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  162543 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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Новости по теме

Рон ДеСантис вышел из президентской гонки и поддержал Трампа

Губернатор штата Флорида, республиканец Рон ДеСантис снял свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в США, выразив поддержку экс-президенту Трампу. Сейчас продолжается борьба за номинацию от республиканцев между Трампом и Никки Хейли.

Новости Мира •   •  11271 просмотра
Рон ДеСантис вышел из президентской гонки и поддержал Трампа

На ВОТ Запорожья оккупанты заставляют бюджетников сдавать кровь для российских военных - сопротивление

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожской области якобы заставляют бюджетников сдавать кровь для российских военных на фоне больших потерь, нарушая международное гуманитарное право.

Война •   •  14884 просмотра
На ВОТ Запорожья оккупанты заставляют бюджетников сдавать кровь для российских военных - сопротивление

Зеленский: Россия должна почувствовать, что больше всего от агрессии теряет сам агрессор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна быть привлечена к ответственности за агрессию в Украине. Ссылаясь на непрерывное насилие в конфликте, Зеленский подчеркнул важность международного сотрудничества и правоохранительной деятельности против "военных преступников".

Политика •   •  15952 просмотра
Зеленский: Россия должна почувствовать, что больше всего от агрессии теряет сам агрессор

Генштаб Беларуси: нападение на наших союзников будем расценивать как агрессию против нас

В новой военной доктрине Беларуси говорится о том, что любое нападение на ее союзников будет рассматриваться как агрессия против самой Беларуси, сообщил Артем Буторин из Генерального штаба Вооруженных сил. Доктрина очерчивает реакцию страны на потенциальные военные угрозы, включая возможное применение тактического ядерного оружия.

Новости Мира •   •  19725 просмотра
Генштаб Беларуси: нападение на наших союзников будем расценивать как агрессию против нас

Удар по рынку в Донецке: количество погибших возросло до 27

По словам Дениса Пушилина, главаря так называемой "Донецкой народной республики", в результате атаки на рынок во временно оккупированном Донецке погибли 27 человек и 25 получили ранения. Как сообщается, атака была осуществлена с помощью беспилотников, нацеленных на оживленные районы.

Война •   •  23832 просмотра
Удар по рынку в Донецке: количество погибших возросло до 27

ПАСЕ на зимней сессии обсудит резолюцию о положении детей в Украине - нардеп

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проведет дебаты о положении детей в Украине, по результатам которых планирует принять резолюцию. Дискуссия будет сосредоточена на вопросах возвращения детей, вывезенных россией и наказания государства-агрессора.

Политика •   •  22033 просмотра
ПАСЕ на зимней сессии обсудит резолюцию о положении детей в Украине - нардеп

В Италии отменили показ фильма с пропагандой россии о войне в Украине

В итальянском городе Витербо отменили показ российского пропагандистского фильма о войне в Украине после того, как местные СМИ раскритиковали его за ложь.

Политика •   •  22264 просмотра
В Италии отменили показ фильма с пропагандой россии о войне в Украине

российские войска обстреливают Херсон - МВА

В Херсоне слышны взрывы, по сообщениям, российские войска обстреливают город с оккупированного левого берега.

Война •   •  25072 просмотра
российские войска обстреливают Херсон - МВА

Атакованный беспилотниками СБУ российский нефтяной терминал остановил работу - источники

Атака беспилотников СБУ привела к остановке российского нефтяного терминала в ленинградской области, нанеся значительный материальный ущерб россии.

Война •   •  24690 просмотра
Атакованный беспилотниками СБУ российский нефтяной терминал остановил работу - источники

В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни

В столице состоялся марш в честь Героев Небесной Сотни - активистов, погибших во время Революции Достоинства.

Общество •   •  20624 просмотра
В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни