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"Не в интересах США": кандидат в президенты от Республиканцев Десантис выступил против членства Украины в НАТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Кандидат в президенты от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что выступает против членства Украины в НАТО, заявив, что не считает это в интересах безопасности США. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Цитата

«Я не думаю, что членство Украины в НАТО в наших интересах. Это лишь добавит нам больше обязательств, поэтому если вы добавляете больше обязательств, то какие выгоды мы получаем взамен?», — сказал Десантис.

Детали

Десантис также повторил, что он не верит, что США должны давать «бланковый чек» Украине, если она не использует рычаги влияния, чтобы довести конфликт до конца.

Эпизод подкаста был обнародован через два дня после того, как президент Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который обратился к законодателям США с призывом продолжать поддерживать армию страны, которая борется с вторжением России.

Администрация США объявила о пакете военной помощи. Однако будущие раунды помощи должны будут быть одобрены Конгрессом.

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