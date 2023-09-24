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"Не в інтересах США": кандидат у президенти від Республіканців Десантіс виступив проти членства України в НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Кандидат у президенти від Республіканської партії Рон Десантіс заявив, що виступає проти членства України в НАТО, заявивши, що не вважає це в інтересах безпеки США. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Цитата

«Я не думаю, що членство України в НАТО в наших інтересах. Це лише додасть нам більше зобов’язань, тож якщо ви додаєте більше зобов’язань, то які вигоди ми отримуємо натомість?», — сказав ДеСантіс.

Деталі

Десантіс також повторив, що він не вірить, що США повинні давати «бланковий чек» Україні, якщо вона не використовує важелі впливу, щоб довести конфлікт до кінця.

Епізод підкасту був оприлюднений через два дні після того, як президент Джо Байден зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським , який звернувся до законодавців США із закликом продовжувати підтримувати армію країни, яка бореться з вторгненням Росії.

Адміністрація США оголосила про пакет військової допомоги. Проте майбутні раунди допомоги повинні будуть бути схвалені Конгресом.

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