Рон ДеСантіс вийшов з президентських перегонів і підтримав Трампа
Київ • УНН
Губернатор штату Флорида, республіканець Рон ДеСантіс зняв свою кандидатуру на майбутніх президентських виборах у США, висловивши підтримку екс-президенту Трампу. Зараз триває боротьба за номінацію від республіканців між Трампом і Ніккі Хейлі.
Губернатор Флориди республіканець Рон ДеСантіс оголосив, що припиняє свою участь у передвиборчих перегонах за участь у президентських виборах у США у листопаді цього року. Про це він повідомив у своїх соцмережах, передає УНН.
Деталі
У відео, опублікованому на платформі X він оголошує, що знімає свою кандидатуру. Водночас він висловлює підтримку колишньому президенту Дональду Трампу.
"Якби я міг зробити хоч щось, щоб досягти бажаного результату, більше заходів та інтерв'ю в рамках передвиборчої кампанії, я б це зробив. Але я не можу просити людей, які підтримують нас, безоплатно витрачати свій час і віддавати свої ресурси, якщо у нас немає чіткого шляху до перемоги. Сьогодні я оголошую про зупинення своєї передвиборчої кампанії
Доповнення
Таким чином у таборі республіканців боротьба триває між Трампом і Ніккі Гейлі.
Гейлі, яка була послом в ООН за Трампа, вважається більш поміркованим кандидатом, ніж Трамп. Вона намагалася дистанціюватися від колишнього президента.
Гейлі посіла третє місце на кокусах в Айові, де Трамп переміг більшістю голосів. Наступного разу вони зустрінуться під час номінаційних виборів у більш поміркованому Нью-Гемпширі у вівторок.
"Не в інтересах США": кандидат у президенти від Республіканців Десантіс виступив проти членства України в НАТО24.09.23, 06:58 • 114469 переглядiв