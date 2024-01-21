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Рон ДеСантіс вийшов з президентських перегонів і підтримав Трампа

Рон ДеСантіс вийшов з президентських перегонів і підтримав Трампа

Київ • УНН

 • 32899 перегляди

Губернатор штату Флорида, республіканець Рон ДеСантіс зняв свою кандидатуру на майбутніх президентських виборах у США, висловивши підтримку екс-президенту Трампу. Зараз триває боротьба за номінацію від республіканців між Трампом і Ніккі Хейлі.

Губернатор Флориди республіканець Рон ДеСантіс оголосив, що припиняє свою участь у передвиборчих перегонах за участь у президентських виборах у США у листопаді цього року. Про це він повідомив у своїх соцмережах, передає УНН.

Деталі

У відео, опублікованому на платформі X він оголошує, що знімає свою кандидатуру. Водночас він висловлює підтримку колишньому президенту Дональду Трампу.

"Якби я міг зробити хоч щось, щоб досягти бажаного результату, більше заходів та інтерв'ю в рамках передвиборчої кампанії, я б це зробив. Але я не можу просити людей, які підтримують нас, безоплатно витрачати свій час і віддавати свої ресурси, якщо у нас немає чіткого шляху до перемоги. Сьогодні я оголошую про зупинення своєї передвиборчої кампанії

заявив ДеСантіс відеозверненні.

Доповнення

Таким чином у таборі республіканців боротьба триває між Трампом і Ніккі Гейлі.

Гейлі, яка була послом в ООН за Трампа, вважається більш поміркованим кандидатом, ніж Трамп. Вона намагалася дистанціюватися від колишнього президента.

Гейлі посіла третє місце на кокусах в Айові, де Трамп переміг більшістю голосів. Наступного разу вони зустрінуться під час номінаційних виборів у більш поміркованому Нью-Гемпширі у вівторок.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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