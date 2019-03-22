Ром, убегая от преследования, сбил полицейского

По информации полиции, представитель ромской национальности 1983 года, проживающий в Николаевской области, и автомобиль, на котором, вероятно, ездит злоумышленник, находились в розыске.

"Оперативники получили информацию, что подобный автомобиль находится в Черткове. Чтобы проверить информацию, по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Когда правоохранители попросили водителя предъявить документы на транспорт, неизвестный резко тронулся с места, убегая... Около трех километров, убегая от преследования, провез на багажнике работника полиции подозреваемый в серии преступлений представитель ромской национальности. После этого беглец притормозил, выбежал из автомобиля и стал скрываться", - прокомментировали в полиции.

Оперативники вышли на след беглеца менее чем за 12 часов.

"Мужчину задержали в соответствии со статьей 208 УПК. Давать какие-либо показания он отказывается. Ему уже объявили подозрение по статье 345 часть 2 УК - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, поскольку правоохранитель получил телесные повреждения. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранители будут предлагать содержания под стражей", - добавили в ГУНП.

По данным полиции, мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений, мошенничеств и грабежей. Жертвами подозреваемого были в основном жители Николаевской области. Однако в последнее время он занимался мошенничеством и обокрал несколько квартир в Тернопольской области.

Напомним, в Харькове начальник одного из отделов ГУ Нацполиции в Харьковской области сбил пешехода. В результате последний погиб.