Ром, тікаючи від переслідування, збив поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Тернопільській області чоловік ромської національності, тікаючи від переслідування, провіз на багажнику працівника поліції близько трьох кілометрів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу поліції Тернопільської області.
За інформацією поліції, представник ромської національності 1983 року народження, який проживає на Миколаївщині, та автомобіль, на якому, ймовірно, їздить зловмисник, перебували у розшуку.
"Оперативники отримали інформацію, що схожий автомобіль знаходиться в Чорткові. Аби перевірити інформацію, за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. Коли правоохоронці попросили водія показати документи на транспорт, невідомий різко рушив з місця, тікаючи... Близько трьох кілометрів, тікаючи від переслідування, провіз на багажнику працівника поліції підозрюваний у серії злочинів представник ромської національності. Після цього втікач пригальмував, вибіг з автомобіля та став переховуватися", - прокоментували в поліції.
Оперативники вийшли на слід втікача менш ніж за 12 годин.
"Чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК. Давати будь-які покази він відмовляється. Йому уже оголосили підозру за статтею 345 частина 2 ККУ - погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, оскільки правоохоронець отримав тілесні ушкодження. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Правоохоронці пропонуватимуть тримання під вартою", - додали у ГУНП.
За даними поліції, чоловіка вже неодноразово притягували до відповідальності за скоєння майнових злочинів, шахрайств та грабунків. Жертвами підозрюваного були в основному мешканці Миколаївської області. Проте останнім часом він займався шахрайством та обікрав кілька помешкань у Тернопільській області.
Нагадаємо, у Харкові начальник одного з відділів ГУ Нацполіції у Харківській області збив пішохода. У результаті останній загинув.