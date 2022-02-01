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Годовщина государственного переворота: два человека погибли, 38 получили ранения в результате теракта на митинге в Мьянме

Киев • УНН

 • 12740 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Два человека были убиты и 38 ранены в результате взрыва гранаты на провоенном митинге на востоке Мьянмы во вторник, сообщил представитель службы безопасности AFP, передает УНН. Протесты против переворота прошли по всей стране в первую годовщину захвата власти военными.

Детали

Два человека были убиты и 38 ранены в результате взрыва гранаты, когда толпа возвращалась с провоенного митинга в восточном городе Тачилейк.

Местные СМИ также сообщили об инциденте, который произошел около полудня в восточном штате Шан, регионе страны, где сравнительно мало случаев насилия, связанного с переворотом.

Накануне годовщины хунта пригрозила конфисковать предприятия, которые закрываются, и предупредила, что громкие митинги или распространение антивоенной пропаганды" могут привести к обвинениям в госизмене или терроризме.

Десять человек были арестованы за участие в акции протеста в Янгоне, сообщают местные СМИ.

Хунта приказала магазинам оставаться открытыми во вторник, но улицы Янгона начали пустеть в 10 часов утра, а также в Мандалае и южном районе Танинтаре.

Санкции

В понедельник Соединенные Штаты, Великобритания и Канада обнародовали скоординированные санкции в отношении официальных лиц Мьянмы, в том числе тех, против тех кто участвует в судебном процессе над свергнутым лидером Су Чжи.

Вашингтон наложил санкции на генерального прокурора Тиду Оо, председателя Верховного суда Тун Тун Оо и председателя Комиссии по борьбе с коррупцией Тин Оо, которые принимали непосредственное участие в "политически мотивированном" судебном преследовании Су Чжи.

Добавим

Военный переворот, что положил конец демократии в стране и сбросил гражданского лидера Аунг Сан Су Чжи, вызвал массовые протесты и подавления инакомыслия.

По данным местной группы наблюдателей, пытаясь сдержать негативную реакцию и борясь с ежедневными столкновениями, хунта убила более 1500 мирных жителей. Значительная часть страны находится под контролем борцов с переворотом.

Су Чжи была задержана после переворота, и ей грозит множество обвинений от фальсификации выборов до нарушения закона о государственной тайне, а также более 100 лет заключения.

Дополнение

За день до годовщины хунта объявила, что лауреат Нобелевской премии Су Чжи предстанет перед новым судом за мошенничество на выборах во время опросов 2020 года, в которых ее партия Национальная лига за демократию (НЛД) разгромила соперника, что поддерживается военными.

Несколько высокопоставленных членов национальной избирательной комиссии также были арестованы после переворота по обвинению в организации убедительной победы НЛД.

Хунта отменила результаты выборов 2020 года в июле прошлого года, заявив, что выявила около 11,3 миллиона случаев мошенничества.

Независимые наблюдатели заявили, что опросы по большей части были бесплатными и честными.

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