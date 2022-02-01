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Роковини державного перевороту: двоє людей загинули, 38 отримали поранення внаслідок теракту на мітингу у М'янмі

Роковини державного перевороту: двоє людей загинули, 38 отримали поранення внаслідок теракту на мітингу у М'янмі

Київ • УНН

 • 12740 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Двох людей було вбито і 38 поранено внаслідок вибуху гранати на провоєнному мітингу на сході М'янми у вівторок, повідомив представник служби безпеки AFP, передає УНН. Протести проти перевороту пройшли по всій країні в першу річницю захоплення влади військовими.

Деталі

Двоє людей було вбито і 38 поранено внаслідок вибуху гранати, коли натовп повертався з провоєнного мітингу в східному місті Тачилейк.

Місцеві ЗМІ також повідомили про інцидент, який стався близько полудня у східному штаті Шан, регіоні країни, де порівняно мало випадків насильства, пов'язаного з переворотом.

Напередодні річниці хунта пригрозила конфіскувати підприємства, що закриваються, і попередила, що гучні мітинги або поширення антивоєнної "пропаганди" можуть призвести до звинувачень у державній зраді або тероризмі.

Десять людей було заарештовано за участь в акції протесту в Янгоні, повідомляють місцеві ЗМІ.

Хунта наказала магазинам залишатися відкритими у вівторок, але вулиці Янгона почали пустіти о 10 годині ранку, а також в Мандалаї та південному районі Танінтарі.

Санкції

У понеділок Сполучені Штати, Велика Британія та Канада оприлюднили скоординовані санкції щодо офіційних осіб М'янми, у тому числі тих, хто бере участь у судовому процесі над поваленим лідером Су Чжі.

Вашингтон наклав санкції на генерального прокурора Тіду Оо, голову Верховного суду Тун Тун Оо та голову Комісії з боротьби з корупцією Тін Оо, які, брали безпосередню участь у "політично мотивованому" судовому переслідуванні Су Чжі.

Додамо

Військовий переворот, що поклав край демократії в країні і скинув громадянського лідера Аунг Сан Су Чжі, викликав масові протести і придушення інакодумства.

За даними місцевої групи спостерігачів, намагаючись стримати негативну реакцію та борючись із щоденними зіткненнями, хунта вбила понад 1500 мирних жителів. Значна частина країни перебуває під контролем борців із переворотом.

Су Чжі була затримана після перевороту, і їй загрожує безліч звинувачень від фальшування виборів до порушення закону про державну таємницю, а також понад 100 років ув'язнення.

Доповнення

За день до роковин хунта оголосила, що лауреат Нобелівської премії Су Чжі постане перед новим судом за шахрайство на виборах під час опитувань 2020 року, в яких її партія Національна ліга за демократію (НЛД) розгромила суперника, що підтримується військовими.

Декілька високопоставлених членів національної виборчої комісії також було заарештовано після перевороту за звинуваченням в організації переконливої ​​перемоги НЛД.

Хунта скасувала результати виборів 2020 року у липні минулого року, заявивши, що виявила близько 11,3 мільйона випадків шахрайства.

Незалежні спостерігачі заявили, що опитування здебільшого були безкоштовними та чесними.

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