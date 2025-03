Рок-группа The Who выпустила альбом впервые за 13 лет

Отмечается, что это первый полноценный альбом коллектива за 13 лет и третий за 37 лет.

Пластинка состоит из 14 песен. Ее продюсерами выступили гитарист группы Пит Таунсенд и Дэйв Сарди, который раньше работал с другими известными группами: Oasis, System of a Down и Red Hot Chili Peppers.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидер музыкальной группы “The Who” раскритиковал сервис iTunes

Вокалист группы Роджер Долтри заявил, что это их лучшая работа с тех пор, как они выпустили один из своих самых известных альбомов Quadrophenia в 1973 году.

Напомним, Британский музыкант, вокалист популярной в восьмидесятые годы поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет.

View this post on Instagram

“A powerful, relevant album that does what good art should do : it expresses something about what it means to be alive ” The Times, ***** The brand new album from The Who, “WHO” is out everywhere now! Their first studio album in 13 years, and proclaimed by Roger as their best work since “Quadrophenia”. Let us know what you think! Link in bio