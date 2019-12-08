Рок-группа The Who выпустила альбом впервые за 13 лет

Отмечается, что это первый полноценный альбом коллектива за 13 лет и третий за 37 лет.

Пластинка состоит из 14 песен. Ее продюсерами выступили гитарист группы Пит Таунсенд и Дэйв Сарди, который раньше работал с другими известными группами: Oasis, System of a Down и Red Hot Chili Peppers.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидер музыкальной группы “The Who” раскритиковал сервис iTunes

Вокалист группы Роджер Долтри заявил, что это их лучшая работа с тех пор, как они выпустили один из своих самых известных альбомов Quadrophenia в 1973 году.

Напомним, Британский музыкант, вокалист популярной в восьмидесятые годы поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет.