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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 91090 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 53977 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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5 марта, 17:33 • 144526 просмотра

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Рок-группа The Who выпустила альбом впервые за 13 лет

Рок-группа The Who выпустила альбом впервые за 13 лет

Киев  •  УНН

 • 27362 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Культовая рок-группа The Who из Британии выпустил новый музыкальный альбом под названием "Who". Об этом говорится на официальной странице The Who в Instagram, передает УНН.

Отмечается, что это первый полноценный альбом коллектива за 13 лет и третий за 37 лет.

Пластинка состоит из 14 песен. Ее продюсерами выступили гитарист группы Пит Таунсенд и Дэйв Сарди, который раньше работал с другими известными группами: Oasis, System of a Down и Red Hot Chili Peppers.

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Вокалист группы Роджер Долтри заявил, что это их лучшая работа с тех пор, как они выпустили один из своих самых известных альбомов Quadrophenia в 1973 году.

Напомним, Британский музыкант, вокалист популярной в восьмидесятые годы поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет.

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