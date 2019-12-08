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Рок-група The Who випустила альбом вперше за 13 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Культовий рок-гурт The Who з Британії випустив новий музичний альбом під назвою “Who”. Про це йдеться на офіційній сторінці The Who в Instagram, передає УНН.

Зазначається, що це перший повноцінний альбом колективу за 13 років і третій за 37 років.

Платівка складається з 14 пісень. Її продюсерами виступили гітарист групи Піт Таунсенд і Дейв Сарді, який раніше працював з іншими відомими групами: Oasis, System of a Down і Red Hot Chili Peppers.

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Вокаліст групи Роджер Долтрі заявив, що це їх найкраща робота з тих пір, як вони випустили один зі своїх найвідоміших альбомів Quadrophenia в 1973 році.

Нагадаємо, Британський музикант, вокаліст популярної в 80-і роки поп-групи Talk Talk Марк Холліс помер у віці 64 років.

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