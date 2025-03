Рок-група The Who випустила альбом вперше за 13 років

Зазначається, що це перший повноцінний альбом колективу за 13 років і третій за 37 років.

Платівка складається з 14 пісень. Її продюсерами виступили гітарист групи Піт Таунсенд і Дейв Сарді, який раніше працював з іншими відомими групами: Oasis, System of a Down і Red Hot Chili Peppers.

Вокаліст групи Роджер Долтрі заявив, що це їх найкраща робота з тих пір, як вони випустили один зі своїх найвідоміших альбомів Quadrophenia в 1973 році.

