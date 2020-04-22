Роджер Федерер призвал объединить мужской и женский теннис в одной федерации
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Выдающийся швейцарский теннисист, 20-кратный победитель турниров серии Grand Slam Роджер Федерер 22 апреля в серии твитов призвал объединить руководительные институты мужских и женских профессиональных теннисных туров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Мнение Федерера поддержала значительная часть спортсменов, включая принципиального соперника испанца Рафаэля Надаля и выдающююся теннисистку 60-70-х годов прошлого века Билли Джин Кинг, которая основала Женскую теннисную ассоциацию (WTA) и давно говорила, что мужчины и женщины должны играть в одном туре.
“Или я единственный, кто думает, что сейчас настало время мужского и женского тенниса объединиться и собраться вместе?” — написал Федерер, что вызвало волну онлайн-обсуждений.
Профессиональная эра в теннисе началась в 1968 году. Мужская Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) была основана в 1972 году, женская WTA стартовала через год.
Заявление Федерера появилась на следующий день после того, как ATP и WTA объявили, что присоединяются к четырем турниров Grand Slam и Международной федерации тенниса, чтобы создать фонд помощи. Он призван финансово поддержать игроков более низкого уровня, которые больше всего страдают из-за пандемии COVID-19 и прекращение проведения соревнований.
Сейчас женщины и мужчины играют одновременно на четырех главных турнирах сезона (серии Grand Slam), а также еще на некоторых соревнованиях. Остальные турниров является или мужскими, или женскими.
Ранее ведущая ракетка Украины среди мужчин раскритиковал мировых лидеров тенниса, включая Федерера.