Роджер Федерер призвал объединить мужской и женский теннис в одной федерации

Мнение Федерера поддержала значительная часть спортсменов, включая принципиального соперника испанца Рафаэля Надаля и выдающююся теннисистку 60-70-х годов прошлого века Билли Джин Кинг, которая основала Женскую теннисную ассоциацию (WTA) и давно говорила, что мужчины и женщины должны играть в одном туре.

“Или я единственный, кто думает, что сейчас настало время мужского и женского тенниса объединиться и собраться вместе?” — написал Федерер, что вызвало волну онлайн-обсуждений.

Профессиональная эра в теннисе началась в 1968 году. Мужская Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) была основана в 1972 году, женская WTA стартовала через год.

Заявление Федерера появилась на следующий день после того, как ATP и WTA объявили, что присоединяются к четырем турниров Grand Slam и Международной федерации тенниса, чтобы создать фонд помощи. Он призван финансово поддержать игроков более низкого уровня, которые больше всего страдают из-за пандемии COVID-19 и прекращение проведения соревнований.

Сейчас женщины и мужчины играют одновременно на четырех главных турнирах сезона (серии Grand Slam), а также еще на некоторых соревнованиях. Остальные турниров является или мужскими, или женскими.

Ранее ведущая ракетка Украины среди мужчин раскритиковал мировых лидеров тенниса, включая Федерера.