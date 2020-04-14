Провідна ракетка України серед чоловіків розкритикував світових лідерів тенісу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Друга ракетка України Ілля Марченко вважає винуватими провідних зірок світового тенісу в нерівномірному розподілі призових в турі АТР, інформує УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
Уродженець Донецьку зізнався, що вболіває проти суперників Роджера Федерера, Рафаеля Надаля та Новака Джоковича.
“Мені не імпонує, мені не подобається ця „Велика Трійка“. Якщо вони грають, я б вболівав в їх матчах за іншого суперника. В їх руках велика сила і вплив на теніс, але вони її використовували не так, як було б правильно. Так, зараз призові якісь підняли. Але все одно немає такого спорту в якому було б настільки нерівномірний розподіл призових, як в тенісі. Мені здається, в тому числі, це і їхня провина”, — зізнався Марченко.
Додамо, наразі Марченко посідає 200-ту сходинку в рейтингу АТР. Найкращим показником було 49 місце в 2016 році.