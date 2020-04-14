Ведущая ракетка Украины среди мужчин раскритиковал мировых лидеров тенниса

Уроженец Донецка признался, что болеет против соперников Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

“Мне не импонирует, мне не нравится эта „Большая Тройка“. Если они играют, я бы болел в их матчах за другого соперника. В их руках большая сила и влияние на теннис, но они ее использовали не так, как было бы правильно. Так, сейчас призовые какие подняли. Но все равно нет такого спорта в котором было бы столь неравномерное распределение призовых, как в теннисе. Мне кажется, в том числе, это и их вина”, — признался Марченко.

Добавим, пока Марченко занимает 200-ю строчку в рейтинге АТР. Лучшим показателем было 49 место в 2016 году.