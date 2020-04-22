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Роджер Федерер закликав об’єднати чоловічий і жіночий теніс в одній федерації

Київ • УНН

 • 18776 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Видатний швейцарський тенісист, 20-разовий переможець турнірів серії Grand Slam Роджер Федерер 22 квітня в серії твітів закликав об’єднати керівні інститути чоловічих та жіночих професійних тенісних турів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Думку Федерера підтримала значна частина спортсменів, включно з принциповим суперником іспанцем Рафаелем Надалем та видатною тенісисткою 60–70-х років минулого століття Біллі Джин Кінг, яка заснувала Жіночу тенісну асоціацію (WTA) і давно говорила, що чоловіки та жінки мають грати в одному турі.

“Чи я єдиний, хто думає, що зараз настав час чоловічого і жіночого тенісу об’єднатися і зібратися разом?” — написав Федерер, викликавши хвилю онлайн-обговорення.

Професійна ера в тенісі почалася в 1968 році. Чоловіча Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) була заснована в 1972 році, жіноча WTA стартувала через рік.

Заява Федерера з’явилася на наступний день після того, як ATP і WTA оголосили, що приєднуються до чотирьох турнірів Grand Slam та Міжнародної федерації тенісу, щоб створити фонд допомоги. Він покликаний фінансово підтримати гравців нижчого рівня, які найбільше потерпають через пандемію COVID-19 і припинення проведення змагань.

Зараз жінки і чоловіки грають водночас на чотирьох головних турнірах сезону (серії Grand Slam), а також ще на деяких змаганнях. Решта турнірів є або чоловічими, або жіночими.

Раніше провідна ракетка України серед чоловіків розкритикував світових лідерів тенісу, зокрема й Федерера.

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