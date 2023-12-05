Родственники российских мобилизованных пожаловались путину, что Авдеевку хотят взять до Нового года и бросают в мясные штурмы даже раненых

Родственники оккупантов, штурмующих Авдеевку в письме к путину жалуются, что российское командование спешит захватить город до Нового года и "прямой линии" путина, и поэтому отправляет на штурм весь доступный личный состав. Об этом пишет УНН со ссылкой на ссылкой на российские СМИ.

Детали

В письме говорится, что мобилизованные более 10 месяцев живут в окопах на передовой и постоянно находятся под обстрелами. Родственники утверждают, что после начала активного наступления российской армии под Авдеевкой командование приказало отправлять в штурмовые подразделения военнослужащих с ранениями средней тяжести.

25 ноября вышел очередной указ, чтобы легкие и средние раненые долечивались в окопах. "днровских" вообще не жалеют: собирают остатки - и снова в штурм. Спешат, пока украинцы в раздрае, гонят к "прямой линии" путина и Нового года. Результат какой-то нужен. Все вокруг говорят, что возьмем Авдеевку, и дальше - переговоры - рассказала жена одного из мобилизованных изданию "Важные истории", которое первым процитировало письмо.

Она также рассказала, что российские оккупанты под Авдеевкой знают о катастрофических потерях в своих войсках, но продолжают штурмовать город.

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