Родственники российских мобилизованных пожаловались путину, что Авдеевку хотят взять до Нового года и бросают в мясные штурмы даже раненых
Киев • УНН
Родственники российских солдат, которые пытаются штурмовать Авдеевку, написали путину письмо. Они рассказывают, что город пытаются захватить до Нового года и "прямой линии" путина. Из-за больших потерь раненых возвращают "лечиться" в окопы.
Родственники оккупантов, штурмующих Авдеевку в письме к путину жалуются, что российское командование спешит захватить город до Нового года и "прямой линии" путина, и поэтому отправляет на штурм весь доступный личный состав. Об этом пишет УНН со ссылкой на ссылкой на российские СМИ.
Детали
В письме говорится, что мобилизованные более 10 месяцев живут в окопах на передовой и постоянно находятся под обстрелами. Родственники утверждают, что после начала активного наступления российской армии под Авдеевкой командование приказало отправлять в штурмовые подразделения военнослужащих с ранениями средней тяжести.
25 ноября вышел очередной указ, чтобы легкие и средние раненые долечивались в окопах. "днровских" вообще не жалеют: собирают остатки - и снова в штурм. Спешат, пока украинцы в раздрае, гонят к "прямой линии" путина и Нового года. Результат какой-то нужен. Все вокруг говорят, что возьмем Авдеевку, и дальше - переговоры
Она также рассказала, что российские оккупанты под Авдеевкой знают о катастрофических потерях в своих войсках, но продолжают штурмовать город.
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Родственники российских мобилизованных пожаловались путину, что Авдеевку хотят взять до Нового года и бросают в мясные штурмы даже раненых
Родственники российских солдат, которые пытаются штурмовать Авдеевку, написали путину письмо. Они рассказывают, что город пытаются захватить до Нового года и "прямой линии" путина. Из-за больших потерь раненых возвращают "лечиться" в окопы.
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