РОДОВИДшкола и IDS Ukraine начали сотрудничество по созданию и поддержке источников Украинской идентичности

Детали

Согласно этому документу, компания IDS Ukraine выступит партнером по созданию инновационных образовательно-культурных программ обучения детей в Украине и мире, включая программы раннего дошкольного развития и средней школы.

Торжественное подписание договоренностей состоялось в историческом красном корпусе Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко, который является амбассадором РОДОВИДшколы в Киеве и области. Ректор Владимир Бугров торжественно утвердил подписание этого указателя между компанией и самой современной дистанционной РОДОВИДшколой.

Уникальность и инновационность РОДОВИДшколы состоит в сочетании двух форматов обучения: SCORM, которая представляет собой набор стандартов и спецификаций удаленного обучения и позволяет предоставлять учебный материал отдельными небольшими блоками, которые могут включаться в разные учебные курсы и гарантированно обеспечивать желание самообразования; и STEMА – гармоничного сочетания направлений науки, технологий, технического творчества и математики, включая искусство, в отдельное направление в образовании, при котором в учебных программах усиливается естественнонаучный компонент, инновационные технологии и качественное развитие сознания.

"РОДОВИДшкола, кроме 22 академических школьных предметов, РодовидУчителей2022, на которые она во время войны выбрала вместе с МОН Украины лучших учителей, имеет еще и 18 уникальных РодовидУчителей: основы украинской идентичности, Трипольская культура, основы национально-патриотического воспитания и десятки перекрестных с классическими предметов – биохимия, нанотехнологии, органическое сельское хозяйство, профилактическая медицина, неинвазивная диагностика, искусственный интеллект, космическая экосистема мира, IТ-стартапы и IТ-индустрия, кибер и нацбезопасность, которые совокупно определяют будущую специализацию Украины и ее экспансию в мир!" – рассказал Игорь Дидковский, автор РОДОВИДшколы.

Кроме того, для обеспечения живой социализации школьников РОДОВИДшкола формирует 25 РОДОВИДамбассадоров из лучших университетов в каждой области. Так, школа представлена в Крыму через Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, а в Ровно и области – Острожской академией. И так по всей стране.

"Мы искренне рады присоединиться к созданию нового звена в сфере образования. Поддержка РОДОВИДшколы – это большой шаг и наш вклад в развитие образования и культуры Украины, что является приоритетом для существования Нации и тесно переплетается с ценностями нашего бизнеса", – отмечает Марк Ткачук, Генеральный директор компании IDS Ukraine.