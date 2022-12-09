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РОДОВІДшкола та IDS Ukraine почали співпрацю щодо створення та підтримки джерел Української ідентичності

РОДОВІДшкола та IDS Ukraine почали співпрацю щодо створення та підтримки джерел Української ідентичності

Київ • УНН

 • 829410 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. 6 грудня, в день ЗСУ, Генеральний директор компанії IDS Ukraine, виробника найвідоміших в Україні брендів "Моршинська" і "Миргородська", Марко Ткачук підписав з директором дистанційної РОДОВІДшколи Ігорем Дідковським уклад "По співпраці та взаємодії щодо створення та підтримки джерел Української ідентичності".

Деталі

Згідно цього документу, компанія IDS Ukraine виступить партнером створення інноваційних освітньо-культурних програм навчання дітей в Україні та світі, включаючи програми раннього дошкільного розвитку та середньої школи.

Урочисте підписання домовленостей відбулося в історичному червоному корпусі Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, який є амбасадором РОДОВІДшколи в Києві та області. Ректор Володимир Бугров урочисто затвердив підписання цього дороговказу між компанією і найсучаснішою дистанційною РОДОВІДшколою.

Унікальність та інноваційність РОДОВІДшколи полягає у поєднанні двох форматів навчання: SCORM, що являє собою набір стандартів та специфікацій віддаленого навчання та дозволяє надавати навчальний матеріал окремими невеликими блоками, котрі можуть включатись у різні навчальні курси та гарантовано забезпечувати бажання самоосвіти; та STEMА – гармонійного поєднання напрямків науки, технологій, технічної творчості та математики, включно мистецтво, в окремий напрям в освіті, при якому в навчальних програмах посилюється природничо-науковий компонент, інноваційні технології та якісний розвиток свідомості.

"РОДОВІДшкола, окрім 22 академічних шкільних предметів, РодовідУчителів2022, на які вона під час війни обрала разом з МОН України найкращих вчителів, має ще й 18 унікальних РодовідУчителів: основи української ідентичності, Трипільська культура, засади національно-патріотичного виховання та десятки перехресних з класичними предметів – біохімія, нанотехнології, органічне сільське господарство, профілактична медицина, неінвазивна діагностика, штучний інтелект, космічна екосистема світу, ІТ-стартапи та ІТ-індустрія, кібер і нацбезпека, які сукупно і визначать майбутню спеціалізацію України та її експансію у світ!" – розповів Ігор Дідковський, автор РОДОВІДшколи.

Окрім того, для забезпечення живої соціалізації школярів РОДОВІДшкола формує 25 РОДОВІДамбасадорів з найкращих університетів у кожній області. Так, школа представлена в Криму через Таврійський національний універстиет ім. В. І. Вернадського, а в Рівному та області – Острозькою академією. І так по всій країні.

"Ми щиро раді долучитися до створення нової ланки у сфері освіти. Підтримка РОДОВІДшколи – це великий крок і наш внесок у розвиток освіти та культури України, що є пріоритетом для існування Нації та тісно переплітається з цінностями нашого бізнесу", – зазначає Марко Ткачук, Генеральний директор компанії IDS Ukraine.

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