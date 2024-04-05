Родительская поминальная суббота: традиции и запреты

6 апреля у православных верующих происходит Родительская суббота. В этот день принято поминать умерших родственников и близких людей, пишет УНН.

Это вторая поминальная суббота Великого поста. Первая пришлась в этом году на 30 марта, а третья будет - 13 апреля.

По ветхозаветным традициям - суббота день покоя, поэтому именно в этот день недели традиционно отдают дань уважения умершим.

В православных храмах еще в пятницу вечером совершают парастас (вечернее и утреннее богослужение Православной Церкви, на котором совершают молитвы за упокой душ умерших и прощение им грехов).

В субботу утром в церкви служится Божественная литургия и панихида. Традиционно в этот день верующие подают перед панихидой записки за упокой, где указывают имена родственников и близких, почивших и заказывают сорокоуст - это ежедневная молитва за упокой, которая совершается в течение 40 дней.

Традиции

Традиционно в эту субботу православные посещают могилы усопших родственников и близких. Принято благоустраивать могилы, молиться, вспоминать что-то хорошее об усопших.

Благим делом будет считаться упорядочить заброшенную могилу незнакомого вам человека.

Иногда на кладбище с собой приносят еду, но надо помнить, что продолжается Великий пост. Да и вообще более традиционным и приемлемым считается поминальный обед дома. В этот день на столе должна быть постная кутья.

Запреты

В этот день запрещено вспоминать что-то плохое об умерших. Горько плакать по усопшим тоже не принято.

В поминальную субботу запрещено ругаться, сплетничать, вступать в споры.

Запрещено употреблять алкоголь.

Тяжелый физический труд тоже под запретом.

В Родительскую субботу не отказывают в подаянии (милостыне).

Не принято оставлять на могилах предметы из мирской жизни покойного, особенно те, которые связаны с вредными привычками.