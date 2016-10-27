Работу смешанной Украинско-Французской межправительственной комиссии восстановят в 2017 году

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг в рамках рабочего визита во Францию ​​провел встречу с премьер-министром Французской Республики Мануэлем Вальсом.

Во время встречи стороны договорились активизировать торгово-экономическое сотрудничество стран, в частности, возобновить работу смешанной Украинско-Французской межправительственной комиссии в 2017 году, а также деятельности отраслевых рабочих групп.

Также во время встречи стороны обсудили направления активизации торгово-экономического сотрудничества стран.

"Украинское правительство заинтересовано во всестороннем развитии взаимовыгодных отношений с Францией", - добавил В.Гройсман и пригласил премьер-министра Франции посетить Украину.

Напомним, В.Гройсман обсудил с премьер-министром Франции торгово-экономическое сотрудничество.