Работу смешанной Украинско-Французской межправительственной комиссии восстановят в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Украина и Франция возобновят работу смешанной Украинско-Французской межправительственной комиссии в 2017 году. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг в рамках рабочего визита во Францию провел встречу с премьер-министром Французской Республики Мануэлем Вальсом.
Во время встречи стороны договорились активизировать торгово-экономическое сотрудничество стран, в частности, возобновить работу смешанной Украинско-Французской межправительственной комиссии в 2017 году, а также деятельности отраслевых рабочих групп.
Также во время встречи стороны обсудили направления активизации торгово-экономического сотрудничества стран.
"Украинское правительство заинтересовано во всестороннем развитии взаимовыгодных отношений с Францией", - добавил В.Гройсман и пригласил премьер-министра Франции посетить Украину.
Напомним, В.Гройсман обсудил с премьер-министром Франции торгово-экономическое сотрудничество.