Роботу змішаної Українсько-Французької міжурядової комісії відновлять у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Україна та Франція відновлять роботу змішаної Українсько-Французької міжурядової комісії у 2017 році. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер у рамках робочого візиту до Франції провів зустріч із Прем’єр-міністром Французької Республіки Мануелем Вальсом.
Під час зустрічі сторони домовилися активізувати торговельно-економічне співробітництво країн, зокрема, відновити роботу змішаної Українсько-Французької міжурядової комісії у 2017 році, а також діяльності галузевих робочих груп.
Також під час зустрічі сторони обговорили напрямки активізації торговельно-економічного співробітництва країн.
“Український Уряд зацікавлений у всебічній розбудові взаємовигідних відносин із Францією”, — додав В.Гройсман та запросив прем’єр-міністра Франції відвідати Україну.
Нагадаємо, В.Гройсман обговорив з прем’єр-міністром Франції торгово-економічну співпрацю.