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Работу WhatsApp полностью восстановили после сбоя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. Функции мессенджера WhatsApp восстановлены после недавнего масштабного сбоя. Об этом написал генеральный директор одноименной компании Уилл Кэткарт на своей странице в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Сейчас мы полностью восстановились и работаем", - сообщил он. Кэткарт также поблагодарил тех, кто помогал устранить неполадки.

Напомним

В ночь на 5 октября Facebook и Instagram также восстановили свою работу после сбоя.

Дополнение

Напомним, вечером 4 октября, в 18:40 по киевскому времени по всему миру произошел глобальный сбой в работе социальных сетей Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.

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Вслед за Facebook, "упали" Netflix, Steam, PlayStation, и ряд других сервисов со всего мира.

Позже стало известно , что глобальный сбой работы в ключевых социальных сетях по всему миру мог быть вызван ошибкой в конфигурации, а также возможным саботажем со стороны сотрудников Facebook. Прямых подтверждений относительно саботажа пока нет.

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