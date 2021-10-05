Роботу WhatsApp повністю відновили після збою

Нагадаємо, ввечері 4 жовтня, о 18:40 за київським часом, по всьому світу стався глобальний збій в роботі соціальних мереж Facebook, включно з Instagram, WhatsApp і Facebook Messenger.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Найбільший злив за всю історію: в мережі “з’явились” дані 1,5 млрд користувачів Facebook

Слідом за Facebook, “впали” Netflix, Steam, PlayStation, і низка інших сервісів зі всього світу.