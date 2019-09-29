Работа для двоих: известный иллюстратор создал комиксы о жизни с новорожденным
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Иллюстратор и художник из Тель-Авива Иегуда Ади Девир, который прославился на весь мир благодаря комиксам о своей повседневной жизни с женой Майей, не так давно поделился с подписчиками радостной новостью – в его семье пополнение. Теперь в комиксах появился новый персонаж, рисунками которого делится УНН.
Первым делом на странице в Instagram, где за приключениями молодой семьи следят почти 5 млн человек, художник показал рисунок с изображением роддома.
“После 17 часов бесконечных болей мы сделали это!!! Мы получили нового ангела в семью!!!” - написал Девир под комиксом.
Далее художник продолжил историю, добавив нового персонажа в свои комиксы — новорожденную дочурку Ариель. Не обошлось без прививок, смены подгузников и бесконечной усталости родителей.
У малышки Ариель, кстати, появился собственный аккаунт в Instagram, у которого уже 200 тысяч подписчиков.
Как сообщал УНН, по комиксам про Супермена из СССР снимут фильм.
Hi everyone! My name is Ariel Devir and the new daughter of @jude_devir and @maya_devir #judedevir #mayadevir #oneofthosedays #ilovemyparents